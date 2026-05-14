「ホロライブ」所属VTuber・AZKiさんが、14日までに自身のチャンネルを更新。人気RPG『クロノ・トリガー』（1995年／スーパーファミコン）のSteam版実況を開始し、ファンから喜びの声が上がっている。【動画】『クロノ・トリガー』屈指の神曲に感動するAZKiさん（1：17：56ごろ）本作は「ドラゴンクエスト」シリーズの堀井雄二氏、『DRAGON BALL』などの漫画家・鳥山明氏、「ファイナルファンタジー」シリーズの坂口博信氏がタ