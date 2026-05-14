キリンビールでは5月下旬より、米国ブルックリン・ブルワリー社のクラフトビール「The Stonewall Inn IPA」(ザ・ストーンウォールインIPA)を数量限定で販売する。「Tap Marche」(タップ・マルシェ)向けの3Lペットボトルは5月25日よりECサイトで受注を開始し、350ml缶は5月26日に発売。会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」では5月21日より配送を開始する。キリンが「The Stonewall Inn IPA」を発売。写真は、ブルックリ