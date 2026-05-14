古川雄大がおくるミュージカルコンサート第3弾『古川雄大 The Greatest Concert vol.3‐Man of the Stage‐』よりメインビジュアルと日替わりゲストが解禁された。【写真】加藤和樹、真風涼帆らも登場！『古川雄大 The Greatest Concert vol.3』日替わりゲスト陣『エリザベート』『昭和元禄落語心中』など話題のミュージカルのみならず、ドラマ『コトコト〜おいしい心と出会う旅〜』や、大河ドラマ『べらぼう』など映像でも