大ヒット上映中、Netflixにて世界独占配信中のアニメ映画『超かぐや姫！』が、ブルーレイ化され9月9日に発売されることが決定、予約が開始された。【写真】Netflix配信も劇場公開も大好評！『超かぐや姫！』メインビジュアル＆ロゴ『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエ