直木賞作家・今村翔吾 による小説『てらこや青義堂 師匠、走る』（小学館文庫刊）が、新木宏典を主演に迎えて舞台化され、8月14〜30日に東京・サンシャイン劇場にて上演されることが決定。青木豪が作・演出を務め、彩みちる、一色洋平、鈴木幸二、伊与勢我無、南誉士広、姜暢雄、山本亨が出演する。【写真】彩みちる、一色洋平ら実力派キャストが勢ぞろい「羽州ぼろ鳶組」「イクサガミ」シリーズの直木賞作家・今村翔吾による