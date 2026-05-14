俳優の大沢たかおが公式Instagramに投稿した“白タンクトップ姿”が、「爽やかすぎる」「50代とは思えない」と大きな話題を呼んでいる。【写真】もはや大さわやかたかおに改名すべき!?白シャツ×白タンクトップ姿がかっこいい！投稿は、大沢が白いタンクトップに白いワイシャツ、さらにデニムを合わせたシンプルなスタイルで笑顔を見せるポートレートとなっている。自然光の差し込む屋外で、リラックスした表情を見せており