timeleszが新体制2作目となるCDシングル「消えない花火」を、7月29日に発売することが決定。併せて、新ビジュアルと全ジャケット写真が解禁された。【写真】timeleszニューシングル「消えない花火」ジャケット4種「消えない花火」は新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚いメロディと歌詞が特徴で、“花火は消えゆくものだが、共に過ごした想い出は心の中に生き続け