初夏から梅雨、夏にかけては、湿気などによって髪がまとまりにくくなることも。下ろしているだけで決まる「ウルフヘア」に切り替えて、爽やかさをアピールしてみるのはいかが？ 特に今年は自然体な雰囲気へとブラッシュアップされて、トレンドとしても注目を集めています。ピックアップしたInstagram投稿をオーダーに役立てれば、オシャレ度がグッと高まりそうです。 ハイライトで動きを強調 レイヤ&#