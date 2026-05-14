メ～テレ（名古屋テレビ） 自転車競技、BMXを取り上げます。「じもスポ！」コーナーでも何度も紹介している7人兄弟の長男、小澤楓選手。今回はその兄の背中を追いかけ、世界トップライダーにまで成長した妹・美晴選手に密着しました。 岐阜県本巣市の山間部。 廃校になった小学校の体育館で練習していたのが、自転車競技BMXフリースタイル・パーク、本巣市出身の小澤楓選手と美晴