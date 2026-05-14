タレントのＪＯＹが１４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。生放送で共演の３５年の付き合いのタレントの実像に驚がくする一幕があった。この日はお休みの新潮社出版部執行役員・中瀬ゆかりさんの代役でゲスト出演のＪＯＹは木曜日の「黒船特派員」でタレントのジョナサン・シガーについて、同じ群馬県出身で小学生の時、サッカーの大会で知り合った長い付き