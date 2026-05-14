女子プロゴルフツアーのＳｋｙＲＫＢレディスは１５日から３日間、福岡・福岡雷山ＧＣ（６４９０ヤード、パー７２）で行われる。昨年大会覇者の神谷そら（郵船ロジスティクス）は１４日、プロアマ戦で調整した。昨年は最終日に４ホールを残して首位と４打差。そこからバーティー、バーティー、バーティー、イーグルと５つ伸ばす大逆転Ｖだった。だが、当の本人に好イメージは残っていないようで「ゾーンに入っていて、ぼんや