元フジテレビでフリーの永島優美アナウンサー(34)が13日、インスタグラムを更新。2歳長女とTDR(東京ディズニーリゾート)に行ったことを報告した。 【写真】親子でブルーの服はしゃぐ様子がかわいい！ 永島アナは「ずっと行きたかった場所に行ってきましたディズニーが大好きな娘は、はしゃぎすぎて夕方には電池切れ最近は『雪だるまつくろー』と、ドアをノックすることにハ