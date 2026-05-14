第16節終了時点のJ1空中戦勝利数ランキングが発表された明治安田J1リーグは5月14日までに第16節終了時点のスタッツを更新し、空中戦勝利数ランキングを発表した。清水エスパルスの韓国代表FWオ・セフンが記録した驚異的な数字に、ファンからは「異次元すぎて草」「バケモンの数字」と反響が沸き起こっている。発表されたランキングによると、清水の最前線を支えるオ・セフンは141回の空中戦勝利数を記録。2位につけるサンフレ