外国人観光客が主なターゲットです。和の装いで長野市街地の街歩きを楽しんでもらおうと、気軽に浴衣や着物をレンタルできる拠点が夏の営業を始めます。迫力あるトラ柄や…華やかな浴衣。さらに忍者のコスチュームまで。JR長野駅から徒歩2分の場所にある長野市の「Travel HUB Nagano City」。去年12月にオープンし、冬の間は外国人観光客向けに荷物の預かりや観光案内に加え、スキーやスノーボ}