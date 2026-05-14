初夏を彩る花・アイリス。見頃を迎えた長野県豊丘村のアイリス園です。ピンクや黄色、青など、色とりどりのアイリスが咲き誇っています。岐阜から「香りもいいし、いつまでもいたい感じ」「ここら辺の山との景色が絶妙で、ほかにはない。それが素晴らしい」園があるのは中央アルプスを望む高台。園主の田戸ヒデ子さんが約30年前に趣味で始め、県内外に広く知られるようになりました。豊丘アイリス園田戸ヒデ子さん「おかげさまで