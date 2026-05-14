タレント・俳優の志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加が、14日発売の『週刊ヤングジャンプ』24号の表紙＆巻頭＆センターグラビアを飾っている。【写真】際どい！大胆ポーズを披露した志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加舞台出演を期に、「一生の親友」と誓い合う仲の3人が、初めてグラビアで共演した。テレビ、雑誌、YouTubeなど多方面で活動する売れっ子がそろう、1度きりの豪華コラボになっている。3人のグラビアは、巻頭＆センターペ