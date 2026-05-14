ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は14日、4日間の予選が終了。15日の10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。高田明（41＝佐賀）がカド一撃で勝負駆けを成功させた。4日目6Rで4コースからコンマ08のトップスタートを決めると、そのまま伸びて捲り快勝。「エンジンがいい。気持ちは高ぶっていないのに抑え気味でも出ていく」フライング持ちだけに仕掛けで無理はできないにもかかわらず