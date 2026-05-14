大相撲夏場所５日目（１４日・両国国技館）――大関霧島は平戸海を豪快にすくい投げて５連勝。大関琴桜は一山本に押し出されて３敗。関脇琴勝峰は王鵬を激しい押し合いの末、送り出して２勝目を挙げた。関脇熱海富士は藤ノ川をつかまえ、寄り倒して２勝。小結若隆景は隆の勝にはたかれて落ち、初黒星。勝ちっ放しは霧島と平幕の琴栄峰の２人になった。