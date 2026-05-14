◇MLBドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手がこの日、愛犬デコピンの絵が描かれたスパイクを着用してプレー。7回無失点で今季3勝目をあげる活躍を見せました。そして試合後にスパイクについて聞かれると、デコピンへの深い愛情を感じさせる言葉を語りました。大谷選手がこの試合で履いたスパイクは、シュータンの部分にデコピンが描かれたもの。MLB公式Xでも取り上げられ話題となりました。