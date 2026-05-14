「全部同じじゃないですか!?」ちがいますよ〜！模型メーカーのファインモールドが手掛ける「1/48 帝国海軍 零式艦上戦闘機二一型」が、2026年5月13日から開催された第64回静岡ホビーショーで公開されました。【よく見ると…】全然違う！ これが零戦二一型で作り直された部品です（写真）同キットは、2024年12月に発売された「1/48 帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型（三菱製・中島製）」のパーツ構成を踏襲した、零戦前期型である