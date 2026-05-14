わんこに育てられた赤ちゃんの驚きの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で26万回再生を突破し、「英才教育ってすごいなあ」「学習能力が高い！！」「うちの子も同じことしてたw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんが『ラブラドールに育てられた』結果→水を飲むときに…『完全に犬になってしまった光景』】 わんこ仕込みの水飲み術 YouTubeチャンネル「ゴ