山形県米沢市内で複数のサルが目撃されています。いまのところ人や物への被害はありませんが、市がサルを刺激しないよう呼び掛けています。 【写真を見る】米沢市で複数のサルが目撃人や物への被害はなし例年この時期に出没刺激しないよう市が注意呼びかけ（山形） きょう午後４時ごろ、米沢市東大通で撮影された映像です。複数のサルが歩き回っています。 ■目線を合わせず、興奮させないように 米沢市によりますと、米