2026年５月14日14時、北中米ワールドカップのメンバー発表24時間前──。日本サッカー協会（以下、JFA）が公式X（旧ツイッター）で「メンバー発表まで…あと24時間」と投稿した。これを受け、SNS上ではファン・サポーターが反応。様々なコメントが寄せられている。 「ワクワクしますね」「三笘はどうなんだろうね」「ドキドキしながら待ちます！」「三笘、南野はどうなるか...サプライズはあるのか...長友は入るのか...