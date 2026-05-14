数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『FINGER SUIT ネイルウェアセットBOOK』（宝島社）の「ネイルウェアセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。『FINGER SUIT ネイルウェアセットBOOK』の「ネイルウェアセット」が見逃せない！宝島