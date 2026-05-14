大久保の選出はまさにサプライズだった(C)Getty Images1998年フランス大会から2022年カタール大会まで過去7回のワールドカップ（W杯）に参戦している日本代表。長い歴史の中には、98年のカズ（三浦知良＝福島）、2002年日韓大会の中村俊輔（日本代表コーチ）のような大物落選もあれば、ラスト1枠に滑り込んだ幸運な人間がいたのも確かだ。 【関連記事】日本が揺れた“衝撃の落選”98年・02年W杯…カズ、中村俊輔が外れた「メ