言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、温かな光景、相手を支える役割、そして専門的な分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ねつき□□き□□がくヒント：子どもや愛する人の傍らで一緒に眠ること、病人の世話などのためにそばに居続ける