2人組男女YouTuberユニット「ばんばんざい」のぎしさんとモデルの桜井美悠さんは5月12日、ミニギシさん専用Instagramを更新。息子の最新ショットを披露しました。【写真】息子のかわいい金太郎ショット「赤ちゃんのムチムチ感無くてスリムだね」同アカウントは投稿に、1枚の写真を載せています。息子のかわいいソロショットです。子どもの日の撮影だったのでしょうか。白い金太郎の衣装を着てまさかりを手に持つ姿を披露。赤ちゃん