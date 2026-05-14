◇MLBドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは日本時間12日からのジャイアンツ4連戦で日本人投手トリオが先発登板。第3戦の大谷翔平選手が7回無失点で連敗を止めました。同一カードで3人が登板するのは、4月のガーディアンズ戦以来、今季2度目。カード初戦に挑んだ佐々木朗希投手は、2回にソロホームランを献上し、自身6試合連続被弾。それでも3回は1死満塁のピンチをしのぐと、その後はテン