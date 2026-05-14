「全日本王座決定戦開設７４周年記念・Ｇ１」（１５日開幕、芦屋）現行エンジンは、今節で使用４節目。まだ素性は固まっておらず、記念クラスが乗る今回が鍵となりそうだ。今回から燃料もＥ３０に変わり、各選手手探り状態の中で、関浩哉（３１）＝群馬・１１５期・Ａ１＝が好感触だった。「前検は何もせずそのまま乗ってこれで行けるかなって思いました」といきなりの好手応え。「少し回っていないけど下がる感じはないし