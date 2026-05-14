はごろもフーズは、8月1日出荷分からシーチキン・総菜・パスタソース・乾物製品を値上げする。中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰を背景に、シーチキン・乾物製品の主原料であるまぐろ・かつお原料の原魚価格が著しく上昇している。また、さば原料についても、世界的な需要の増加に加え、ノルウェーさばの漁獲量減少などの影響を受け、価格の高騰が続いている。加えて、空缶やパウチ・フィルムなどの容器包装資材、食用油をはじ