お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が第1子を出産したことを報告した。嬉しい報告に、芸能界から祝福の声が多数寄せられた。田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」と喜びいっぱいに発表した。田中はバラエティー番組などで「15年ぶりにできた恋人」と明かしていた30代