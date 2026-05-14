「ＩＮＡＸ杯争奪第３８回とこなめ大賞」（１４日、とこなめ）４日目４Ｒは、ボートレースで極めて珍しい「特払い」の決着となった。進入は枠なりの３対３。５号艇の藤原仙二（滋賀）のまくりに１号艇・佐藤博亮（愛知）が抵抗。藤原は１Ｍで転覆となり、人気を背負った佐藤は妨害失格で散った。結果は６号艇の大塚浩二（静岡）がまくり差しで１着。２着は３号艇の橋本年光（兵庫）、３着に２号艇の畑竜生（三重）が続き、３