モデルでフルート奏者のCocomi（25）が14日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。Cocomiは「お誕生日おめでとう相棒」とつづり、この日26歳の誕生日を迎えたバレーボール女子日本代表の石川真佑との2ショットを投稿。「素敵な一年になりますように」と続けた。今月1日のCocomiの誕生日には石川がインスタグラムを更新。「おめでとーーーーーらぶです早く会いましょう」とつづり