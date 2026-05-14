「全日本王座決定戦開設７４周年記念・Ｇ１」（１５日開幕、芦屋）初日のメインは、Ｗドリーム第１弾は全日本王座ドリーム。１号艇には地元の西山貴浩（３８）＝福岡・９７期・Ａ１＝が構える。２節前のゴールデンウイークレースに出場しており、優勝こそ逃したが、そのときはトップ級の足をしていた。今回は「そのまま乗って普通じゃないですかね。悲観することはなかった」と前回ほどの手応えではないが戦える感触はあった