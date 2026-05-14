神奈川県警が公開した動画からオートバイで歩行者に近づきバッグを奪い去ろうとしたとして、神奈川県警捜査３課と高津署などは１３日、強盗未遂の疑いで、神奈川県出身の住所不定、無職の男（４６）を再逮捕した。川崎市内では２月末以降、同種のひったくり事件が相次いで発生。県警は男がほかにも８件に関与していたとみて、調べを進める。再逮捕容疑は、３月２４日午後４時５分ごろ、同市高津区末長１丁目の路上で、同区在住