夏が近づくにつれ、我々の胃袋は無意識のうちに、あの独特のハーブの香りと、突き抜けるような辛さを求め始める。そう、ほっともっとの初夏の風物詩、「ガパオライス」である。5月8日からスタートした「旨辛アジアフェア第2弾」のなかでも、このガパオライスに関してはもはやレジェンドの域。毎年楽しみにしているファンが非常に多い期間限定メニューである。今年もさっそく実食してみたところ、これこれ、この本格感が最高! と改