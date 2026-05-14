【モデルプレス＝2026/05/14】AKB48からの卒業を発表している鈴木くるみが5月13日、自身のInstagramを更新。髪色を明るくしていた時のショットを公開した。【写真】“おっぱい選抜”1位のAKBメンバー「大人っぽくて雰囲気違う」透明感溢れる明るめヘア◆鈴木くるみ、髪色を明るくしていた時の写真公開鈴木は「髪の毛明るくしたときの写真」とコメントし、写真を投稿。明るいブラウンのロングヘアでオフショルダーのトップスを着た