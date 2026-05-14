【モデルプレス＝2026/05/14】タレント・モデルの本田紗来が5月13日、自身のInstagramを更新。様々なミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】芸能三姉妹の19歳末っ子「大人っぽい雰囲気が新鮮」圧巻美脚際立つ膝上スカートコーデ◆本田紗来、ミニスカコーデ公開本田は「Ray6月号」と専属モデルを務める女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）と記し、オフショットを複数枚投