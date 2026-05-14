グルテンフリーのブルーノスナックに、新フレーバーの「クリスピー シーソルトブラウニー」が登場した。シーソルトがアクセントになり、ココアの風味を引き立てる夏向きの味わいで、鮮やかなターコイズブルーのパッケージが目を引く。今春の発売以降、輸入専門店を中心に順次、取り扱い店が増えている。ブルーノスナックを手がけるタイのミリオンフーズ社では、主に天然原料を使った商品の開発に力を注いでいるという。GMP、GHP、H