ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、ソン・ハンビンが日本庭園で絵画のような佇まいを見せた。去る5月13日、ソン・ハンビンは自身のインスタグラムを更新。【写真】ソン・ハンビン、日本庭園での上品な美しさキャプションには、英語で「フィトンチッド」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真では、ソン・ハンビンが日本で散策を楽しむ様子が捉えられた。彼は5月8〜10日に千葉・幕張メッセで開催された「