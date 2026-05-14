メリーチョコレートカムパニーは、夏のギフト需要を想定した新製品「メリーチョコレ―ト シュガーコートミルフィーユ」を5月13日から全国のメリーチョコレート売り場で販売している。35度の環境下でもチョコが溶けにくい、同社初のシュガーコート菓子として約3年かけて開発した。夏場のチョコ製品の弱点を克服し、常温でも持ち運びやすいことを訴求する。従来ミルフィーユ製品を展開していた有人販売の百貨店店舗だけでなく、量販