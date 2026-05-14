◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月１４日、栗東トレセン忘れな草賞を快勝したジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が、圧巻の動きを見せた。芝転向後、２連勝と勢いに乗るオルフェーヴル産駒は今村聖奈騎手を背にＢコースで体をほぐすと、ＣＷコースでロザーンジュ（３歳１勝クラス）の外を１馬身追走。終始楽々と力強い脚取りで進むと