【一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER8】 8月8日 発売 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER8」を8月8日に発売する。価格は1回850円。 本商品は、「勝利の女神：NIKKE」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。商品ページでは既にA、B、ラストワン賞が公開。各キャラクタ&#