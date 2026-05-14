２月１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さん（享年５６）のお別れの会「真矢お別れの会」が１４日、東京・豊洲ＰＩＴでしめやかに営まれた。シンガー・ソングライターの土屋昌巳が参列し、胸中を明かした。献花を終え、心境を問われると「申し訳ないですけど、僕はまだ別れてないです。ずっと（心の中に）います」と吐露。「忘れないですし、忘れられない。