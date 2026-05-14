友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は細かすぎる男子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はマッチングアプリで知りあった男の子が気になっています。ある日そんな彼と会うことになるのですが、割り勘に対して細かすぎるカナトくんに困惑する主人公。小銭がない彼女は彼の1円単位の割り勘に