◆大相撲夏場所５日目（１４日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭２枚目・一山本（放駒）に押し出され、３敗目となり、黒星先行となった。激しい突っ張り合いとなったが、琴桜はまわしを取ることができず、引いてしまい、土俵を割った。２日目までは、踏み込みが弱く、守勢に回る相撲で連敗。だが、３日目からは、鋭い出足で、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）、東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）に連勝して立て直し