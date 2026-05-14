超特急 先日東京ドーム2Days公演を発表した超特急が、23rd Single『ガチ夢中！』で「オリコンデイリーシングルランキング」（2026年5月12日付）で1位を獲得し、あわせて自身初のCD売上でハーフミリオン（SoundScan Japan調べ）を達成した。【動画】超特急「ガチ夢中！」ミュージックビデオBillboard JAPANより発表された2026年5月11日〜5月12日集計のSoundScan Japan CDシングル売上レポートによると、23rd Single