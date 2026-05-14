◆パ・リーグ楽天３―０オリックス（１４日・楽天モバイル最強）楽天・太田光捕手（２９）がチームを連敗ストップに導いた。「６番・捕手」でスタメン出場。１点リードの３回１死二、三塁でジェリーから中前へ２点適時打。貴重な追加点をもたらした。今季、得点圏で勝負強い打撃を披露している太田は「前の打席で凡退していたので、何とかここは打ちたいと思っていたので良かった」とうなずいた。捕手としては先発のウレー