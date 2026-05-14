名古屋で連続発生したスタンガンを使った強盗事件で、少年2人が再逮捕されました。 【写真を見る】｢万引きでは現金が手に入らない…｣ 連続スタンガン強盗事件 16歳少年と14歳男子中学生を再逮捕 名古屋 再逮捕されたのは、いずれも守山区の無職で16歳の少年と14歳の男子中学生です。 警察によりますと2人は4月5日、ほかの少年と少女と共謀し、東区の駐輪場で男子高校生2人にナイフやスタンガンを突きつけ現金2万8000円を奪い、