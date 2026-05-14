ポルシェ911 カレラ4 GTSへ迫る中間加速第2世代へ進化した、アリエル・ノマド。試乗車には18インチのヨコハマ・アドバン・タイヤが組まれており、これはオンロード向き。16インチのジオランダーを指定する事もできるが、公道を中心に乗るならベターなチョイスだろう。【画像】パイプむき出しでナンバー付きノマドとアトム4ウラカン・ステラートと911 ダカールも全148枚ノマド 2にはローンチコントロールが実装され、ブースト